Москва, 9 июня, 2016, 03:44 — ИА Регнум. В фильме немецкого телеканала ARD «Час Икс для России» о допинге в российском спорте бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что вместе с министром спорта Виталием Мутко на президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказывала давление его советник по вопросам антидопинга Наталья Желанова. Об этом сообщает «Р-Спорт»

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Якобы Желанова и Мутко требовали от главы WADA прекратить антидопинговое расследование в отношении России. Родченков также обвинил советника министра спорта РФ в том, что она полностью разрушила потенциал Российского антидопингового агентства (РУСАДА), не позволив исполнительному директору Никите Камаеву организовывать нормальную работу допинг-контроля.

Кроме того, Желанова якобы скрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов и фактически взяла работу РУСАДА под свой контроль.

Напомним, в ночь на 9 июня телеканал показал новый фильм о допинге в российском спорте, в котором использована видеозапись Григория Родченкова. Ранее с первого якобы «документального» фильма ARD, который не содержал ни одного факта, в декабре 2014 года началась массированная атака на российский спорт.

Первой жертвой стали легкоатлеты, затем — конькобежцы, вскоре российский спорт «накрыл» мельдониевый скандал, жертвой которого, в том числе, стала российская теннисистка Мария Шарапова.