Тель-Авив, Израиль, 9 июня, 2016, 03:27 — ИА Регнум. Теракт в «Шарон центр» в Тель-Авиве совершили два палестинца, сообщил в своем Twitter официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

Almapater44 Тель-Авив

«Оба палестинских террориста задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия», — написал Розенфельд. По данным СМИ, задержанные — двоюродные братья, родом из города Хеврона (Западный берег реки Иордан).

Ранее МИД Израиля в своем официальном аккаунте в Twitter сообщило, что террористов с «героической» атакой поздравил лидер ХАМАС Исмаил Хания. Официально движение не взяло на себя ответственности за теракт.

Напомним, жертвами теракта в Тель-Авиве стали четыре человека, ранены 10.