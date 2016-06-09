Благовещенск, 9 июня, 2016, 04:24 — ИА Регнум. В Амурской области жители отдалённых посёлков регулярно жалуются на отсутствие достаточного количества специалистов в медицинских учреждениях. На сегодняшний день эта проблема, по мнению члена местного штаба ОНФ Жаккелины Орловой, является для субъекта одной из ключевых. Катастрофической же называют обстановку на станциях скорой помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Последний мониторинг исполнения указа президента РФ Владимира Путина №598 (прим.ред., — о совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения) в Амурской области показал, что в больницах субъекта не хватает около 500 врачей, а также свыше 400 медсестёр и фельдшеров. Тройка самых дефицитных специалистов — терапевты, педиатры, реаниматологи.

По наблюдениям местных «фронтовиков», обстановку, которая сложилась на станциях скорой помощи, можно назвать катастрофичной. При этом ситуация к лучшему заметно не меняется. В отдельных же учреждениях здравоохранения области, к примеру в Зейской больнице, где за последние 1,5 года уволились 29 врачей, ситуация даже осложняется.

«На отсутствие специалистов в медучреждениях области постоянно жалуются представители общественности, средства массовой информации, население. Масса обращений по этому поводу поступает и в наш адрес. В числе недавних — жалобы жителей посёлков Бомнак, Горный и Хвойный Зейского района», — пояснила Жаккелина Орлова.

Активистка считает, что для исправления ситуации необходимо для начала разработать разумную концепцию развития системы здравоохранения субъекта. Она должна быть ориентирована на решение проблем местного населения, а также на создание комфортных условий для работы медиков. После этого программу необходимо будет обсудить с общественностью.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке прокуратура подтвердила многочисленные факты нарушений в работе скорой медицинской помощи, причём основные претензии касаются деятельности отдела кадров и бухгалтерии. Увеличить зарплаты сотрудникам неотложки не позволяли высокие доходы руководства, а рабочие машины и вовсе оказались не готовы к оказанию оперативной помощи.