Нью-Йорк, США, 9 июня, 2016, 03:06 — ИА Регнум. Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) выступил с жесткой критикой властей Украины по поводу насильственных действий «добровольческих батальонов» в Донбассе и в Киеве, говорится в докладе совета, составленном после визита миссии ООН на Украину.

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По мнению авторов документа, такие группировки, как «Правый сектор» (запрещена в РФ), действуют в качестве самостоятельной силы благодаря потворству с самого высокого уровня и при полной безнаказанности. Ответственность за насилие со стороны вооруженных группировок полностью лежит на государстве, подчеркивается в докладе.

В качестве примера актов насилия авторы доклада привели убийство журналиста Олеся Бузины, арест журналиста Сергея Долгова и запугивание судей и адвокатов, которые занимались делом об Одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Ультранационалистические группы и другие вооруженные формирования должны быть «признаны незаконными и реально разоружены, распущены и привлечены к ответственности» или быть подчинены закону, то есть включены в состав регулярных вооруженных сил при реальном контроле и ответственности, говорится в резюмирующей части доклада.

Ранее делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток приостановила свой визит на Украину из-за нарушений Киевом своих обязательств. В частности, делегацию не допустили в места, где, по ее подозрению, работники Службы безопасности Украины могут незаконно удерживать людей.