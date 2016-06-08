Первыми в пользование «дальневосточные гектары» получили хабаровчане
Хабаровск, 9 июня, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Хабаровский край стал первым субъектом ДФО, где официально отданы в безвозмездное пользование два первых «дальневосточных гектара». Ещё один — в стадии заключения договора. По мнению гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, нынешний результат уже говорит об успехе программы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно последним данным, в общей сложности подано уже свыше 1,1 тысячи заявок на получение «дальневосточного гектара». Первые два участка отданы в пользование на территории Амурского района Хабаровского края.
«Тот факт, что спустя неделю с момента старта программы, первые участки обрели своих пользователей, свидетельствует о том, что программа успешно работает. Интерес к ней со стороны граждан страны будет только расти по мере её реализации», — прокомментировал Валентин Тимаков.
Как сообщало ИА REGNUM, закон, позволяющий гражданам России взять участок площадью до 1 гектара в регионах Дальнего Востока, подписан президентом РФ 2 мая 2016 года. Через пять лет землю можно будет оформить в аренду или собственность.
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На текущий момент под реализацию программы в каждом субъекте ДФО отданы пилотные территории. Приморье — Ханкайский район, Хабаровский край — Амурский район, ЕАО — Октябрьский район, Амурская область — Архаринский район, Якутия — Нерюнгринский район, Колыма — Ольский район, Камчатка — Усть-Большерецкий район, Сахалин — Тымовский район, Чукотка — Анадырский район.
С 1 июня землю в субъектах Дальнего Востока могут получить лишь их жители. С 1 октября участки станут доступны всем дальневосточникам, с 1 февраля на них смогут претендовать и жители России.