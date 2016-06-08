Хабаровск, 9 июня, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Хабаровский край стал первым субъектом ДФО, где официально отданы в безвозмездное пользование два первых «дальневосточных гектара». Ещё один — в стадии заключения договора. По мнению гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова, нынешний результат уже говорит об успехе программы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

russiatourism.ru Амурская область

Согласно последним данным, в общей сложности подано уже свыше 1,1 тысячи заявок на получение «дальневосточного гектара». Первые два участка отданы в пользование на территории Амурского района Хабаровского края.

«Тот факт, что спустя неделю с момента старта программы, первые участки обрели своих пользователей, свидетельствует о том, что программа успешно работает. Интерес к ней со стороны граждан страны будет только расти по мере её реализации», — прокомментировал Валентин Тимаков.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, позволяющий гражданам России взять участок площадью до 1 гектара в регионах Дальнего Востока, подписан президентом РФ 2 мая 2016 года. Через пять лет землю можно будет оформить в аренду или собственность.

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На текущий момент под реализацию программы в каждом субъекте ДФО отданы пилотные территории. Приморье — Ханкайский район, Хабаровский край — Амурский район, ЕАО — Октябрьский район, Амурская область — Архаринский район, Якутия — Нерюнгринский район, Колыма — Ольский район, Камчатка — Усть-Большерецкий район, Сахалин — Тымовский район, Чукотка — Анадырский район.

С 1 июня землю в субъектах Дальнего Востока могут получить лишь их жители. С 1 октября участки станут доступны всем дальневосточникам, с 1 февраля на них смогут претендовать и жители России.