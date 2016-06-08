Nike возобновляет сотрудничество с теннисисткой Шараповой
Вашингтон, 9 июня, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Американская компания Nike возобновляет рекламное сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, ранее дисквалифицированной на два года из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на пресс-релиз компании.
Производитель спортивной экипировки заявил, что трибунал Международной федерации тенниса (ITF) не установил намеренного нарушения Шараповой правил. «Мария всегда четко выражала свою позицию, извинилась за свою ошибку и теперь обжалует срок дисквалификации», — говорится в пресс-релизе Nike.
«Основываясь на позиции ITF и их доводах, мы надеемся увидеть возвращение Марии на корт и продолжим сотрудничество с ней», — заявляет компания, приостановившая контракт с Шараповой с марта 2016 года.
Напомним, Nike заключила с Шараповой восьмилетний контракт на $70 млн в 2010 году. 8 июня 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дисквалификации Шараповой на два года из-за положительных допинг-проб спортсменки на мельдоний.