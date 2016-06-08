Вашингтон, 9 июня, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Американская компания Nike возобновляет рекламное сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, ранее дисквалифицированной на два года из-за положительной допинг-пробы на мельдоний, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на пресс-релиз компании.

mariasharapova.com Мария Шарапова

Производитель спортивной экипировки заявил, что трибунал Международной федерации тенниса (ITF) не установил намеренного нарушения Шараповой правил. «Мария всегда четко выражала свою позицию, извинилась за свою ошибку и теперь обжалует срок дисквалификации», — говорится в пресс-релизе Nike.

«Основываясь на позиции ITF и их доводах, мы надеемся увидеть возвращение Марии на корт и продолжим сотрудничество с ней», — заявляет компания, приостановившая контракт с Шараповой с марта 2016 года.

Напомним, Nike заключила с Шараповой восьмилетний контракт на $70 млн в 2010 году. 8 июня 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дисквалификации Шараповой на два года из-за положительных допинг-проб спортсменки на мельдоний.