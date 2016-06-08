Лондон, 9 июня, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Британские эскадренные миноносцы проекта «Тип-45» (также известны как тип Daring) оказались бессильны перед природой: у шести судов в Персидском заливе на жаре отказывают силовые установки, пишет газета Daily Mail.

Robert Orr HMS Duncan

По данным издания, корабли стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов ($1,5 млрд) каждый просто обесточиваются: в теплых водах газотурбинные двигатели эсминцев перестают работать. Адмирал Алан Уэст в ходе дискуссии в парламенте заявил, что фактически из 19 эсминцев и фрегатов остается 13, остальные превращаются в «легкие мишени».

Издание поясняет, что из-за теплой воды происходит конфликт интеркулеров (охлаждающих установок для турбин корабля) с электроникой ‑ и двигатели глохнут в море. Чтобы привести в порядок корабли на них предлагается устанавливать дополнительные дизельные генераторы, это будет стоить Великобритании еще десятки миллионов фунтов стерлингов.

Представитель компании Rolls-Royce, которая строит двигатели для судов, объяснил, что условия эксплуатации кораблей в Персидском заливе не соответствуют технической спецификации миноносцев.

Помимо переоборудования уже построенных миноносцев, правительство Великобритании может сократить ввод в строй новых судов — с 13 до восьми. Ранее корабли типа Daring, строительство которых продолжалось с 2003 по 2010 годы, уже доставляли неудобства из-за частых поломок на борту.

Так, на самом новом из шести миноносцев Duncan с 2013 по 2015 годы выявлено 590 операционных дефектов, а на корабле, поставленном в ВМС в 2009 году, их было около 1 тыс. Поломки на шести судах уже стоили правительству Великобритании более 51 млн фунтов стерлингов ($74 млн).