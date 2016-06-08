Оттава, 9 июня, 2016, 01:22 — ИА Регнум. В центре Оттавы (Канада) из-за утечки газа под землю ушла часть улицы, из-за провала дорожного полотна образовалась гигантская воронка, сообщает CBS News.

infoniac.ru Карстовый провал

Воронка на улице Ридо появилась около 10:30 по местному времени (17:30 мск). По данным очевидцев, она быстро заполняется водой. Возле провала расположено множество отелей, торговых центров и офисов, их сотрудники эвакуированы.

Улица, где произошел провал, оцеплена полицией, движение остановлено. Уточняется, что на месте инцидента с 2015 года идут ремонтные работы.