Москва, 9 июня, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Финансовые потери российской теннисистки Марии Шараповой от двухлетней дисквалификации могут составить $50 млн, пишет Forbes.

mariasharapova.com Мария Шарапова

По данным издания, Шарапова может потерять рекламные контракты. Также она потеряет деньги из-за неучастия в турнирах.

Ранее на своей страничке в Facebook Шарапова заявила, что будет бороться за возвращение на корт. «Я читаю все ваши письма и посты в соцсетях. Ваши любовь и поддержка всегда со мной», — пишет 29-летняя спортсменка.

Напомним, 8 июня Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дисквалификации Шараповой на два года из-за положительных допинг-проб спортсменки на мельдоний, запрещенный с 1 января 2016 года.

Решение вступает силу с 26 января 2016 года. Федерация тенниса России (ФТР) поддерживает решение Шараповой оспорить дисквалификацию.