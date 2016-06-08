Москва, 9 июня, 2016, 01:09 — ИА Регнум. В Москве 8 июня в рамках консультаций по выполнению межправительственного Соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года РФ и США обсудили инциденты, попадающие под Соглашение, и подготовили рекомендации по их предотвращению, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны.рф Флажки США и России

Рекомендации направлены на повышение безопасности мореплавания кораблей и полетов авиации. Российская сторона также подготовила предложения по развитию механизма предотвращения инцидентов, направленные на адаптацию Соглашения к современным условиям, они взяты американскими экспертами для проработки.

В рекомендациях внимание акцентировано «на точном использовании согласованных сигналов и каналов связи».

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что фрегат Королевского флота Великобритании перехватил российскую подводную лодку в Северном море. Плавающее средство якобы было обнаружено силами Североатлантического альянса.

Минобороны РФ со своей стороны отметило, что было бы странно, если бы они не заметили лодку, идущую на малом ходу в надводном положении в сопровождении буксирного судна.