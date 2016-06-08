Кудрин о санкциях: Страны Запада сделают шаги по их смягчению
Москва, 9 июня, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью изданию Harvard Business Review дал прогноз, когда страны Запада могут начать смягчать действующие против России санкции.
По его мнению, санкционный режим может начать смягчаться в конце 2016 — начале 2017 года. Это будут небольшие «демонстративные» шаги, однако, они будут сделаны, считает Кудрин.
Он отметил, что основа для таких шагов появится, если «Европа сама подтолкнет Украину к принятию изменений в конституции, к определению статуса проблемных территорий и так далее».
Ранее Кудрин на заседании президиума Экономического совета предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить «геополитическую напряжённость» ради притока инвестиций в Россию и подчинения её технологическому лидерству Запада. По мнению сторонников Кудрина, у Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».
Путин, выступая на совете, заявил, что конфликт с Западом начат не Москвой, а суверенитетом Россия торговать не намерена. Сам глава государства будет защищать российский суверенитет, и не только на посту президента — «до конца своей жизни». Также президент отметил, что иностранный бизнес, заинтересованный в работе с РФ, не уйдёт.