Москва, 9 июня, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью изданию Harvard Business Review дал прогноз, когда страны Запада могут начать смягчать действующие против России санкции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме

По его мнению, санкционный режим может начать смягчаться в конце 2016 — начале 2017 года. Это будут небольшие «демонстративные» шаги, однако, они будут сделаны, считает Кудрин.

Он отметил, что основа для таких шагов появится, если «Европа сама подтолкнет Украину к принятию изменений в конституции, к определению статуса проблемных территорий и так далее».

Ранее Кудрин на заседании президиума Экономического совета предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить «геополитическую напряжённость» ради притока инвестиций в Россию и подчинения её технологическому лидерству Запада. По мнению сторонников Кудрина, у Путина есть два варианта: или продолжать отстаивать свою политическую позицию на мировой арене, или придерживаться «политической скромности и умеренного экономического роста».

Путин, выступая на совете, заявил, что конфликт с Западом начат не Москвой, а суверенитетом Россия торговать не намерена. Сам глава государства будет защищать российский суверенитет, и не только на посту президента — «до конца своей жизни». Также президент отметил, что иностранный бизнес, заинтересованный в работе с РФ, не уйдёт.