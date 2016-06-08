В Тель-Авиве скончался один из раненых на рынке «Шарона центр»
Тель-Авив, Израиль, 9 июня, 2016, 00:51 — ИА Регнум. В Тель-Авиве в результате стрельбы возле крытого рынка «Шарона центр» скончался еще один человек, сообщает Forward.
evreimir.com
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По данным «скорой помощи» Тель-Авива, погибли три человека, 11 — получили ранения. Ранее представитель больницы «Ихилов» заявил, что сохраняется опасность для жизни одного из раненых.
Полиция задержала двух стрелявших, их имена не разглашаются, один из них ранен. Происшествие в центре города правоохранительные органы Израиля квалифицировали как теракт.