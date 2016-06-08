Кишинёв, 9 июня, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Решение молдавского правительства о применении квот на импорт с Украины молочной продукции, а также мяса и цемента стало предметом обсуждения на состоявшейся в Киеве встрече вице-премьера Молдавии, министра экономики Октавиана Калмыка с первым вице-премьером Украины, министром экономического развития и торговли Степаном Кубивом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономики Молдавии, молдавская сторона «проинформировала о временном характере этого решения, которое действует до 31 декабря 2016 года».

Бетономешалка

Было также решено «продолжить консультации на уровне экспертов для определения взаимоприемлемых решений и при необходимости увеличить квоты на продукты, которые не создают конкуренцию молдавской продукции».

Чиновники высказались за поддержание постоянного диалога и за возобновление работы молдавско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В этой связи Калмык и Кубив договорились организовать в июле этого года встречу сопредседателей двусторонней комиссии в расширенном формате, что «даст возможность рассмотреть актуальные вопросы двусторонней повестки дня».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство Молдавии ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства до конца текущего года. Было заявлено, что правительство Молдовы ввело ограничительные меры по обращению местных производителей, которые утверждают, что не могут конкурировать с более дешевой украинской продукцией и это грозит им банкротством.

В Киеве подсчитали, что ущерб Украины от молдавских квот на молоко и мясо может составить около 1,9 млн долларов, и пригрозили ответными мерами, который «нанесут еще больший ущерб молдавским экспортерам и другим отраслям экономики Молдавии».