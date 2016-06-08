Бостон, США, 9 июня, 2016, 00:37 — ИА Регнум. В США возле средней общеобразовательной школы Jeremiah Burke в Дорчестере (пригород Бостона, штат Массачусетс) неизвестный открыл огонь, погиб один человек, сообщает газета Boston Globe.

imfdb.org Выстрел

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (20:00 мск). По словам сотрудника полиции, пострадали четыре человека — пожилая женщина и трое молодых людей, один из них скончался.

Здание школы оцеплено полицией. Ведутся поиски стрелявшего.