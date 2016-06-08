Берлин, 9 июня, 2016, 00:26 — ИА Регнум. В новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте утверждается, что министр спорта РФ Виталий Мутко вместе со своим заместителем Юрием Нагорных якобы причастен к сокрытию в 2014 году положительной допинг-пробы футболиста «Краснодара». Об этом говорится в анонсе на сайте телеканала.

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Якобы в одном из писем, адресованному некоему «ВЛ», его спрашивают о том, что делать с положительной пробой игрока ФК «Краснодар». Имя футболиста не называется. В письме говорится также, что этот вопрос будет обсуждать с ним ЮД (вероятно, Юрий Дмитриевич Нагорных).

ARD утверждает, что положительный результат дала проба игрока российского клуба на гексарелин (пептид) после матча 4-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0).

Автором фильма вновь стал германский журналист Хайо Зеппельт. Также в фильме будет рассказано, что некоторые российские тренеры, отстраненные из-за допинга, продолжают работать со спортсменами.

Напомним, ранее с первого якобы «документального» фильма ARD, который не содержал ни одного факта, а только голословные утверждения, в декабре 2014 года началась массированная атака на российский спорт. Первой жертвой стали легкоатлеты, затем — конькобежцы, вскоре российский спорт «накрыл» мельдониевый скандал, первой жертвой которого стала теннисистка Мария Шарапова.