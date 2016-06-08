Сент-Джорджес, 9 июня, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в число мировых лидеров по потреблению алкоголя попали и два маленьких карибских государства. Это Гренада (7-е место) и Сент-Люсия (10-е место). Отметим, что возглавляет этот список — Эстония, комментирует BFM.ru

Эдуард фон Грютцнер. После тяжелой сессии. 1892

Остается загадкой, кто обеспечил Гренаде и Сент-Люсии попадание в лидеры по потреблению алкоголя: местное население или многочисленные туристы из различных стран мира.

Гренада — маленькое государство, ставшее во второй половине прошлого века камнем преткновения для великих держав, живет сейчас, как и большинство таких же разбросанных по Карибскому морю стран, — туризмом и оффшорным бизнесом. Еще Гренаду называют островом специй. Специи — мускатный орех, корица и другие, в том числе, и диковинные для европейца — поставляются с Гренады по всему миру.

Сент-Люсию часто сравнивают по уровню жизни с Восточной Европой. Здесь весьма высок уровень безработицы. Иногда она доходит до 20 процентов. Эмиграция составляет четыре человека на тысячу. Основная культура страны, опора экономики и экспортный продукт — бананы. Кроме этого, выращиваются кокосовые орехи, манго, какао, цитрусовые. Традиционные для Карибов офшор и зоны беспошлинной торговли также представлены в Сент-Люсии, писало ранее ИА REGNUM.