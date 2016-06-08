Лондон, 9 июня, 2016, 00:12 — ИА Регнум. В Лондоне возле посольства Израиля сотрудники полиции взорвали подозрительный автомобиль, сообщает Skynews.

Биг-Бен

Инцидент произошел на улице Kensington Palace Gardens. По словам представителя Скотланд-Ярда, машина угрозы не представляла. Ранее в СМИ сообщалось, что внутри автомобиля находился подозрительный пакет.

Из прилегающего к улице квартала были эвакуированы сотни человек, улица была закрыта для транспорта. Информации о владельце автомобиля не поступало.