Бухарест, 9 июня, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность посла РФ в Румынии Валерия Кузьмина, который в 2007—2012 гг. возглавлял российскую дипмиссию в Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в тот же день Путин подписал указ об освобождении от обязанностей посла России в Румынии Олега Мальгинова, занимавшего эту должность с 2011 года.

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Текст обоих указов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.