Каракас, 9 июня, 2016, 00:08 — ИА Регнум. По случаю внеочередного заседания Боливарианского альянса для народов Америки, где будет обсуждаться венесуэльская ситуация, министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес сделала ряд важных заявлений. В частности, она отметила, что ее страна является жертвой постоянной международной агрессии, в ходе которой нарушаются все нормы международного права, сообщает AVN.

: primicia.com.ve Делси Родригес — министр иностранных дел Венесуэлы

Делси Родригес также заявила, что «мы наблюдаем натиск против нашего народа. Но мы желаем мира Венесуэле».И подчеркнула, что эта агрессия исходит не только от США, но и от Европарламента и правых средств массовой информации, передает La Radio del Sur.

Ситуация в Венесуэле остается напряженной. Похоже, что импичмент президента Николаса Маудро становится неизбежным. «1,3 миллиона подписей из почти 2 миллионов, собранных в поддержку референдума о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признаны действительными Национальным избирательным советом. Для первого этапа подготовки к плебисциту им надо было собрать лишь около 200 тысяч. Чтобы приступить ко второму этапу подготовки к референдуму, противникам Мадуро нужно теперь заручиться поддержкой 20% граждан страны — то есть собрать 4 миллиона подписей. Если они смогут сделать это в июле, то всенародное голосование по вопросу об отставке президента может теоретически пройти уже в октябре», сообщает Euronews.

Напомним, что Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) — это международная организация, созданная в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости. В альянс АЛБА входят Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминикана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда, Федерация Сент-Китс и Невис