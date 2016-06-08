Делси Родригес: «Венесуэла — жертва постоянной международной агрессии»!
Каракас, 9 июня, 2016, 00:08 — ИА Регнум. По случаю внеочередного заседания Боливарианского альянса для народов Америки, где будет обсуждаться венесуэльская ситуация, министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес сделала ряд важных заявлений. В частности, она отметила, что ее страна является жертвой постоянной международной агрессии, в ходе которой нарушаются все нормы международного права, сообщает AVN.
Делси Родригес также заявила, что «мы наблюдаем натиск против нашего народа. Но мы желаем мира Венесуэле».И подчеркнула, что эта агрессия исходит не только от США, но и от Европарламента и правых средств массовой информации, передает La Radio del Sur.
Ситуация в Венесуэле остается напряженной. Похоже, что импичмент президента Николаса Маудро становится неизбежным. «1,3 миллиона подписей из почти 2 миллионов, собранных в поддержку референдума о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признаны действительными Национальным избирательным советом. Для первого этапа подготовки к плебисциту им надо было собрать лишь около 200 тысяч. Чтобы приступить ко второму этапу подготовки к референдуму, противникам Мадуро нужно теперь заручиться поддержкой 20% граждан страны — то есть собрать 4 миллиона подписей. Если они смогут сделать это в июле, то всенародное голосование по вопросу об отставке президента может теоретически пройти уже в октябре», сообщает Euronews.
Напомним, что Боливарианский альянс для народов Америки (АЛБА) — это международная организация, созданная в 2004 году по инициативе Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Цель альянса — экономическая интеграция и совместное развитие её участников на основе социализма и коллективной защиты независимости. В альянс АЛБА входят Куба, Венесуэла, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминикана, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Антигуа и Барбуда, Федерация Сент-Китс и Невис