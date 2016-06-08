Киев, 8 июня, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко высказалась по вопросу закупки Украиной российского газа. Свое мнение она высказала в эфире телеканала «112 Украина» сегодня, 8 июня.

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Савченко заявила, что категорически не поддерживает идею закупки газа у Российской Федерации.

«Что, больше негде покупать?» — возмущается Савченко. При этом она отметила, что у нее нет экономического образования, и она недостаточно подкована в этих вопросах. «Но я думаю, что можно найти другие пути. В политическом измерении лучше искать другие пути», — добавила она.

Напомним, ранее глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что получено письмо от украинского «Нафтогаза» с просьбой о возобновлении поставок российского газа. Речь идет о поставках на второе полугодие 2016 года и на I квартал 2017 года.