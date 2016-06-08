Панама, 8 июня, 2016, 23:52 — ИА Регнум. «Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посетить Панаму для участия в церемонии открытия после расширения и реконструкции Панамского канала. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока (этой поездки) в графике президента нет», — сказал он, сообщает ТАСС.

Панамский канал ночью

Как сообщало ИА REGNUM, президент Панамы Хуан Карлос Варела официально пригласил президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия после расширения и реконструкции Панамского канала. Церемония состоится 25 июня 2016 года.

Начиная с мая 2016 года Панамский канал будет пропускать суда вместимостью в четырнадцать тысяч контейнеров, что в три раза превышает нынешние возможности канала. Отметим, что стоимость проекта по модернизации канала составляет 5,25 миллиарда долларов. Ежегодно через Панамский канал проходит около 14 тыс. судов, несущих около 300 млн тонн груза. (5% мировых океанских грузоперевозок). Из них — 40 под российскими флагами, писало ранее издание PanamaOn.