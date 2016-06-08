Париж, 8 июня, 2016, 23:51 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции повторно пообещал ввести строгий контроль в фан-зонах на матчах чемпионата Европы по футболу, передает Die Welt.

mulpix.com В безопасности.

«Фанатские секторы будут полностью обособлены», — заявил Бернар Казнёв на слушаниях в комитете по безопасности Национального собрания Франции. «Проходы к ним будут строго контролироваться», — добавил министр.

«Фанатские секторы» — места публичного просмотра футбольных матчей, транслирующихся на больших экранах. Критики говорят об уязвимости таких зон перед возможными терактами, которые уже имели место близ стадиона «Стад-де Франс» 13 ноября 2015 года.

Напомним, Евро-2016 стартует в пятницу, 10 июня матчем между сборными Франции и Румынии на стадионе «Стад де Франс».