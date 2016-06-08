Ереван, 8 июня, 2016, 23:44 — ИА Регнум. В результате произошедшего из-за обильных дождей наводнения и сильного ветра при выполнении служебных обязанностей 8 июня примерно в 00:30 по местному времени пропали без вести двое военнослужащих одной из воинских частей министерства обороны Армении — младший сержант Вардан Карапетович Грмаджян и рядовой Армен Павлович Казарян, сообщает Следственный комитет Армении

mil.am Здание министерства обороны Армении

«В результате предпринятых мероприятий тело В. Грмаджяна было обнаружено примерно в 05:45, а тело А. Казаряна — примерно в 09:30 на прилегающих территориях. Во втором гарнизонном следственном отделе по данному факту готовятся материалы», — отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что в результате наводнения в ночь на 8 июня пострадали несколько военнослужащих. Пострадавшим оказана помощь. Иные подробности инцидента не сообщается.