Москва, 8 июня, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Успешные испытания экспериментального российского глайдера Ю-74, запущенного с помощью межконтинентальной баллистической ракеты РС-18А «Стилет» (УР-100Н) с полигона Домбаровский под Оренбургом по цели на полигоне Кура на Камчатке, вызвали крайнюю озабоченность командования вооруженных сил США. Об этом сообщает аналитический центр OSTKRAFT.

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Хотя детали испытаний не разглашаются, на данный момент известно, что они закончились полным успехом, масштаб которого опрокидывает всю систему противоракетной обороны США.

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