Гавана, 8 июня, 2016, 23:35 — ИА Регнум. На Кубе началась Шестая международная встреча по подводной фотографии IMASUB — 2016.

subacuaticasrealsociedad.com Подводная фотосъёмка. Национальный парк Гуанакабибес

Как сообщает Caribbean News, «встреча проходит в исключительно естественной обстановке, которой является Национальный парк Гуанакабибес — охраняемая территория, имеющая международную категорию биосферного заповедника. Во встрече участвуют, в общей сложности, 104 участника, в том числе 68 из разных стран, таких как Соединенные Штаты, Испания, Мексика, Чили и Куба, как хозяин мероприятия. Городок Мария-ла-Горда встречает гостей в праздничном убранстве».

Национальный парк Гуанакабибес — это настоящий рай для любителей природы. В парке обитает 12 видов амфибий, 19 видов рептилий (в том числе игуаны), 10 видов млекопитающих и 147 видов птиц, в том числе дятлы, попугаи и колибри. Здесь можно полюбоваться живописными пляжами, красивейшими пещерами и гротами. Здесь встречаются лиственные и вечнозеленые деревья. В районе постепенно развивается экотуризм. Парк расположен на юго-западной оконечности Кубы, указано на сайте Elmatur.com.

Мария-ла-Горда — удаленный анклав, который объявлен всемирным биологическим заповедником. Эта местность тесно связана с историей пиратов Карибского моря. Здесь находится Международный центр подводного плавания «Maria la Gorda». На морском дне встречаются корабельные пушки, многочисленные старинные якоря.

Отметим, что по итогам Шестой международной встречи по подводной фотографии IMASUB — 2016 будут