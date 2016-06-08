Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2016, 23:31 — ИА Регнум. В Тель-Авиве произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека и еще шестеро ранены, передает ABC News. Израильская полиция назвала инцидент террористическим актом.

Yaniv Ben-Arie Улочки Тель-Авива

Командир полиции района Тель-Авива сообщил, что нападавших было двое. Один из них находится под арестом, а другому оказывают медицинскую помощь, т.к. он получил огнестрельные ранения.

Стрельба произошла на рынке под названием «Шарона центр», через дорогу от израильского военного штаба.