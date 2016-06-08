Вашингтон, 8 июня, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Министерство обороны США фиксирует наступление сирийской армии на город Ракка, который считается «столицей» террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сегодня, 8 июня, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель Пентагона Кристофер Гарвер.

whoisaaronbrown.com Пентагон — — штаб-квартира Министерства обороны США

Журналисты задали Гарверу вопрос о том, продолжается ли наступление сирийской армии на Ракку и поддерживают ли русские данное наступление.

Представитель Пентагона ответил, что ему не хотелось бы быть пресс-секретарем сирийцев или русских. Однако, американская спутниковая разведка фиксирует продвижение сирийской армии на Ракку с юга и запада.

«Я не могу говорить об их конкретных намерениях. Но на данный момент выглядит так, что они продвигаются к Ракке», — подчеркнул Гарвер.

Напомним, накануне официальный представитель государственного департамента США Марк Тонер заявил, что если сирийские войска возьмут Ракку штурмом, то это будет «несколько лучше, чем боевики ИГ, которые контролируют город сейчас»

«Я бы сказал то же самое, что говорил, когда они освобождали Пальмиру. Это немного лучше, чем ИГ, но не слишком», — высокомерно отметил Тонер.

Также накануне издание Financial Times сообщило, что сирийская армия заняла плацдарм в 65 километрах к юго-западу от Ракки с помощь ВКС РФ.