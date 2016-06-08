Страсбург, Франция, 8 июня, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Представители всех фракций Европейского парламента с возмущением отреагировали на лишение неприкосновенности 138 депутатов Великого национального собрания Турции, передает Die Zeit. Румынский христианский демократ Дан Преда обратил внимание на то, что затронуты в основном представители Демократической партии народов (ДПН). Коллективное лишение иммунитета депутатов ДНП будет только подогревать курдский конфликт, считает он.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмир

Возможность сажать политиков за то, что они пользуются правом на свободу слова может стать «опасной», предостерегла социалистка из Нидерландов Кати Пири. Габриэле Циммер из левой партии «ошеломлена» решением турецким президентом Реджепа Тайипа Эрдогана. Она подметила, что ЕС не может игнорировать лишение неприкосновенности парламентариев, в том числе лауреата премии Сахарова — курдского законодателя Лейлы Зана.

Голландский либерал Мариете Шааке считает, что ЕС «не может больше идти на компромиссы» в вопросе облегчения виз для Турции. Александр Граф Ламбсдорфф от немецкой СвДП поставил под вопрос независимость турецких судов. Эрдоган «топчет все права», возмущается Ренате Зоммер из Христианско-демократического союза (партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель). Она потребовала «в конце концов и окончательно» положить конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз.

Еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан уверен, что неприкосновенность необходимо гарантировать всем депутатам «Меджлиса», а для их изъятия нужны «объективные критерии», как в странах ЕС. Обращение Эрдогана с оппозицией подрывает «общую стабильность» в Турции, полагает Хан. Он видит необходимость в открытии двух новых глав в переговорах о членстве Турции в области фундаментальных прав и юстиции, где следует «установить стандарты». Анкара — важный партнер в решении проблемы беженцев, но это «не карт-бланш» для нее, предупредил еврокомиссар.