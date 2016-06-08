Киев, 8 июня, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Газ

poparimsya.com Печь «буржуйка»

Сенсация от министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака — оказывается, запасы газа на Украине в денежном эквиваленте составляет порядка 300 млрд долларов. Есть научные подтверждения, это не просто слова, заявил министр в интервью «Укринформу».

Однако всё не так просто и зависит от себестоимости подготовки к добыче газа, глубины бурения, а также довольно часто — от банальной удачи, отмечает чиновник, поясняя, почему в таком случае в энергетике страны есть большие проблемы.

«Бурение одной скважины может стоить от 5 до 10 млн долларов. Однако после завершения соответствующих работ может оказаться, что это пустая либо малодебетная скважина. Конечно, большие риски для тех, кто проводит такие работы. Очень важно здесь внедрение новых форм государственно-частного партнерства. Государство не имеет возможности тратить из бюджета огромные средства для того, чтобы осуществлять эту разведку и подготовку к добыче. Поэтому мы должны создать инструменты, когда государство получит надежного прогнозируемого партнера, который будет готов инвестировать частные средства и тем же помогать правильно распоряжаться недрами, которые являются национальным богатством всех украинцев», — заявил Семерак.

Напомним, что нынешнее правительство Украины под руководством Владимира Гройсмана заявляет о готовности настолько увеличить собственную добычу газа, чтобы к 2020 году полностью прекратить любой импорт топлива. Однако проблема не только в уровне добычи, но и в неэффективном использовании ресурса.

Украина использует около 45% имеющегося газа только на отопление, заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Мы практически теряем более, чем половину того ресурса, который имеем, на том, что 25 лет практически модернизация предприятий не происходила. Я уже не говорю о модернизации нашего жилищного сектора», — отметил чиновник.

Между тем, администрация президента Порошенко обнародовала свои ожидания по цене на импортный газ в нынешнем году. Как заявил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы администрации Порошенко Дмитрий Шимкив, Киев прогнозирует цену в диапазоне $160−180 за тысячу кубов газа. В «Нафтогазе Украины» рассчитывают на цену закупки импортного газа в третьем квартале 2016 года менее $200 за тысячу кубометров газа. Как заявил глава украинского госхолдинга Андрей Коболев, во втором квартале этого года компания минимизировала закупки газа в связи с ожиданиями более низких цен на международных рынках именно в третьем квартале.

Баланс на начало лета действительно заставляет задуматься. Как сообщает пресс-служба ОАО Укртрансгаз, за пять месяцев текущего года Украина импортировала всего 3 млрд кубометров природного газа, что на 5,7 млрд кубов меньше, чем в 2015 году. В текущем году газ поставлялся только с территории Европы, в мае объемы поступлений составили 95 млн кубометров, больше всего природного газа традиционно поступило по словацкому маршруту — 59,2 млн кубов. Потребление же с начала года составило 15,1 млрд кубометров, что на 2,3 млрд меньше чем в прошлом году.

Но главный вопрос — у кого покупать? Сенсация последней недели состоит в том, что Киев вновь начал разворачиваться в российском направлении. 7 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил получение официального письма от руководителя «Нафтогаза Украины» с просьбой о возобновлении поставок российского газа.

«Речь идет о девяти месяцах: втором полугодии 2016 года и первом квартале 2017 года. То есть о всей предстоящей зиме и периоде подготовки к ней. Изменение настроений украинской компании понятно. Суточный объем реверса из Европы сократился в июне в 6,4 раза по сравнению с маем, и в 16,8 раза по сравнению с апрелем», — сказал Миллер.

В Киеве же дают свою, как всегда оригинальную трактовку происходящего — обращение к «Газпрому» о возможной закупке газа на протяжении трех последующих кварталов якобы связано только с необходимостью «сверить ценовое предложение российской компании с ценами европейских трейдеров».

«Для того чтобы убедиться, что мы покупаем газ по наименьшей цене, мы, как это и всегда делали, предложили, в том числе и Газпрому, предоставить их ценовое предложение и заключить дополнительное соглашение к большому контракту от 2009 года», — заявил глава НАК Коболев.

Интересно, что и премьер-министр Украины Владимир Гройсман «не исключил» закупку газа в России, причем даже на кредитные деньги, которые могут быть предоставлены «западными партнерами». По его словам, украинское правительство примет «политическое решение», если «Газпром» сделает «правильное предложение».

«В конкретном случае… если цена будет ниже, чем та цена, которую нам предлагают с европейского направления, с точки зрения затрат потребителей и просто рационального смысла — будет правильно покупать этот газ с восточного направления», — вторит Гройсману Коболев. Однако конкретных цен относительно российского газа власти Украины не называют.

«У нас очень много за последние два года делалось для формирования искусственной, иллюзорной реальности, которая очень далека от настоящей, объективной реальности. И заявления, что мы будем без российского газа — это бред», — заявил в эфире радиостанции 106 FM политический эксперт Михаил Павлив, комментируя намерения Украины восстановить закупки российского газа.

«По крайней мере, не с нашей энергоэффективностью нынешней, которая не заключается, как предлагает вице-премьер Павел Розенко, в альтернативных кизяках, которыми можно обогревать сельские местности. А в других вещах заключаются, которые стоят очень дорого, и долго нужно реализовывать. Это, как минимум, десятилетний проект, миллиардный, чтобы повысить энергоэффективность страны. Весь этот период мы будем с российским газом, даже с реверсным», — заявил Павлив.

Уголь

Объем импорта угля каменного и антрацита на Украину в январе-мае 2016 г. составил 6,58 млн тонн на сумму 571,3 млн долларов, сообщила государственная фискальная служба Украины. Согласно данным ведомства, в январе-мае Украина наибольшее количество угля и антрацита импортировала из России — на 363,8 млн долларов. Кроме того, из США Украина импортировала угля каменного и антрацита на 83,8 млн долларов, из Австралии — на 38,8 млн долларов. Объем экспорта угля каменного и антрацита из Украины за январь-май 2016 г. составил 18,6 млн долларов и большей частью приходится на Словакию.

Эксперты высчитали, что Украина побила еще один мировой рекорд — по стоимости угля в тарифе электроэнергии. Ранее украинская Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, в которой учитывается цена на уголь. Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки на Украину». «Есть страны экспортеры угля — там добывается уголь. В таких цена угля ниже. Есть страны импортеры угля. В таких цена угля выше. А есть Украина, где цена выше всех», — подсчитал эксперт Андрей Герус, исполнительный директор ИК «Конкорд-Капитал». Согласно подсчетам, по вышеозначенной формуле самая высокая цена угля среди стран-экспортеров в России (Тихий океан) — 52,1 доллара за тонну, среди импортеров в Японии — 56 долларов за тонну, а на Украине — 63 доллара.

Вместе с тем, председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов заявил, что в угольной отрасли сложилась критическая ситуация со сбытом угля, исправить которую может только дополнительная загрузка теплоэлектростанций за счет увеличение экспорта электроэнергии.

«Вопрос требует скорейшего решения, поскольку с повышением температуры воздуха угроза возгорания угля на складах шахт будет лишь возрастать. Это проблема как никогда актуальна для угольных предприятий по всей Украине. Проблема и во Львовской и Волынской областях, и на шахтах Западного Донбасса (которые контролирует Киев). Накопилось большое количество угля, а газовая группа в жаркую погоду имеет склонность к возгоранию, и это уже будет экологическая проблема», — заявил Турманов. А если не найти другие рынки сбыта электроэнергии (а значит, и угля) — последствия могут быть самыми печальными.

При этом власти и управляющие компании как могут искусственно сдерживают добычу угля, заявляет лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Например — ряд предприятий с 1 по 10 мая вынуждены были прекратить всю добычу угля с связи с праздниками, некоторым шахтам отключили электроэнергию за неуплату, другие не обеспечивают вагонами для транспортировки угля потребителям, третьи — вообще описывают за долги и ликвидируют.

«Шахтеры по всей Украине в постоянном напряжении, и ситуацию можно охарактеризовать как «за 5 минут до социального взрыва», — заявил Волынец.

А вот президент Порошенко внезапно заявил, что дефицит угля на Украине «достиг 40%». Он считает, что на сегодняшний день Украина нуждается в формировании объективной формулы цены на топливо, по которой будут производиться поставки. Также Порошенко отметил, что «не намерен сам или руками министров заниматься поисками компаний, которые будут предлагать оптимальные цены, подчеркнув, что должна быть объективная цена, по которой можно будет беспрепятственно обеспечить поставки».

Согласно официальной статистике, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2015 году сократили потребление угля на 17,6% (на 6,1 млн тонн) по сравнению с 2014 годом — до 28,6 млн тонн. В январе-апреле 2016 года ТЭС и ТЭЦ увеличили потребление угля на 5,9% (на 562,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 10,1 млн тонн.

Электроэнергетика

Украинские теплоэлектроцентрали необходимо перевести на дрова вместо традиционных источников энергии — угля, мазута и природного газа, предложила первый замглавы Гослесхоза Украины Кристина Юшкевич в ходе выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам бюджета в Шостке Сумской области. Чиновник отметила, что на государственных лесохозяйственных предприятиях есть около 300 тыс. кубометров неликвидной древесины — «которые можно рационально и эффективно использовать для региона путем замены топлива на ТЭЦ».

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик предложил переводить ТЭЦ на уголь для экономии природного газа, в частности, в Киеве. В отличие от предложений Кристины Юшкевич, эта инициатива может быть в той или иной степени реализована.

6 июня состоялась встреча главы Минэнергоугля Украины Игоря Насалика и первого заместителя министра энергетики Белоруссии Леонида Шенца. Главная тема — возобновление экспорта украинской электроэнергии в Белоруссию, который был временно приостановлен с ноября 2014 года. В Киеве оптимистично заявляют, что экспорт может быть возобновлен уже в ближайшее время.

Пока же Украина в январе-мае 2016 года экспортировала электроэнергию на $75,024 млн, в том числе в мае — на $14,91 млн. По данным Государственной фискальной службы, в Венгрию за пять месяцев поставлена электроэнергия на сумму $57,613 млн, Польшу — на $17,057 млн, Молдавию — на $0,347 млн, другие страны — на $0,007 млн.