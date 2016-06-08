Санто-Доминго, 8 июня, 2016, 23:12 — ИА Регнум. В Доминиканской республике состоится саммит по вопросам безопасности. С инициативой его проведения выступил Фонд институционального порядка и юстиции Доминиканы. В ходе встречи планируется собрать вместе представителей правительства и всех секторов общества, чтобы обсудить проблему, которая вызывает озабоченность у граждан Доминиканы, сообщает Listin Diario.

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Ранее сообщалось, что парламент Доминиканской республики предложил пакет законов по борьбе с преступностью. Среди них реформа полиции, контроль за огнестрельным оружием, некоторые меры для регулирования системы реабилитации и социальной реинтеграции заключенных, комментирует Prensa Latina.

Отметим, что. несмотря на длительное нахождение у власти в стране левой партии, 42 процента населения живет за чертой бедности, Официальный уровень безработицы превышает 15 процентов. Доход страна получает от таможенных пошлин, туризма и денежных переводов от эмигрантов, экспорта сахара, кофе и табака, что делает экономику страны зависимой от колебания мировых цен на данные продукты. Основным покупателем и поставщиком остаются США, откуда и идет основной поток туристов в страну, писало ранее ИА REGNUM.