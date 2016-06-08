Париж, 8 июня, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Сенат Франции большинством голосов принял резолюцию которая рекомендует правительству Пятой республики начать поэтапное смягчение режима санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 июня, сообщается на официальном сайте французского Сената.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

Сообщается, что 302 члена верхней палаты французского парламента проголосовали за данную резолюцию, против были 16 сенаторов. Эта резолюция носит рекомендательный характер.

Авторы документа призывают французское правительство при обсуждении в Брюсселе вопроса продления санкций против России настоять на постепенном смягчении санкционного режима в соответствии с ходом выполнения Минских соглашений.

Также рекомендуется немедленно отменить персональные санкции против российских парламентариев, чтобы облегчить диалог между двумя странами.

Поскольку Россия не может выполнить Минские соглашения, а их реальное выполнение полностью зависит от Украины, которая не собирается их выполнять, перспектива снятия санкций с РФ остается туманной.

Взамен этим туманным перспективам Франция хочет от России вполне конкретных действий, а именно — снятия ограничений на поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Резолюция Сената Пятой Республики вряд ли как-то повлияет на судьбу антироссийских санкций.