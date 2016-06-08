Москва, 8 июня, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Работодателей, отказывающих инвалидам в приеме на работу в пределах установленной квоты, предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс до 50 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Краснодарского края.

Инвалид

Как отмечают авторы законопроекта, ответственность за неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с ус­тановленной квотой для приема на работу инвалидов, а также за отказ работо­дателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты наступает только в отношении должностных лиц. «В сложившейся ситуации к административной ответственности привле­каются лица, формально имеющие отношение к организации создания квоти­руемого рабочего места (должностные лица), а не работодатели (юрлица), фактически нарушившие законодательство», — констатируют авторы инициативы.

В связи с этим законопроектом предлагается расширить круг лиц, привлекаемых к административной ответственности за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства­ и занятости и штрафовать работодателей на сумму от 30 до 50 тыс рублей.