Гавана, 8 июня, 2016, 22:48 — ИА Регнум. «Диалог Куба-ЕС по правам человека продвинулся вперёд, несмотря на различия», комментирует Кубинское агентство новостей (ACN) итоги очередного раунда переговоров по правам человека между Кубой и Европейским союзом. По мнению кубинских журналистов, делегации обсуждали конкретные, ранее определенные сторонами вопросы прав человека. А именно, политические, экономические, социальные и культурные права.

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В официальном сообщении МИД Кубы указано, что имели место глубокие разночтения по ряду вопросов, но диалог проходил в уважительной форме, на основе невмешательства во внутренние дела Острова свободы.

«Интерес Кубы в этом диалоге заключается в том, что Остров свободы желает внести свой вклад в эффективный, конструктивный и не дискриминационный подход к вопросу прав человека. И двигаться вперёд в процессе улучшения отношений между островом и европейским блоком». комментирует ACN.

Напомним, что в марте 2016 года Европейский союз и Куба в ходе визита на остров главы европейской дипломатии Федерико Могерини договорились о нормализации отношений. Подписанное новое соглашение позволит ЕС и Кубе, которая до недавнего времени находилась в дипломатической изоляции, возобновить экономическое сотрудничество и взаимопомощь, сообщало ранее BBC.