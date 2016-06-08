Берлин, 8 июня, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Бундестаг требует от канцлера Германии Ангелы Меркель жестко отреагировать на угрозы в адрес 11 турецких депутатов, которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК) в ФРГ, сообщает Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Обвинения и высказывания, сделанные турецкой стороной, я считаю необоснованными», — заявила 7 июня Меркель. Депутаты немецкого парламента все до единого избраны на свободных выборах, и мнения большинства парламентариев в Турции и Германии могут расходиться, добавила она.

Скромная реакция Меркель привела в ярость многих депутатов немецкого парламента. «Необоснованно» — это, конечно, два слова из высшей школы дипломатии. Депутаты знают, под каким давлением находится канцлерин, насколько она зависит от Эрдогана в миграционной сделке. Но «необоснованно» — разве это немного не слабо?», — Spiegel передает настроения членов бундестага.

Особенно сильно критикуют Меркель оппозиционеры. «Зеленые» не находят «какого-либо понимания» и «ждут однозначного отклонения» обвинений Анкары, говорит председатель фракции Бритта Хассельманн.

В правящей коалиции, в которую входят ХДС/ХСС — фракция Меркель и СДПГ, депутатам трудно критиковать своих партнеров. Внешнеполитический эксперт социал-демократов Нильс Аннен считает слова Эрдогана «неприемлемым нарушением границ» и обременением отношений с Турцией. «Не высказывать этого с полной ясностью, (этого) было бы трудно понять», — говорит Аннен в интервью немецкому журналу.