Минск, 8 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. «В Белоруссии никогда не было фактов ненормального отношения к памяти — и Первой мировой войны, и Второй мировой войны», — заявил 8 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании III Форума регионов Белоруссии и России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mogilev.gov.by Памятник Александру Пушкину в Могилёве

«У нас никогда не разрушались памятники, никогда!», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он отметил, что таких фактов не было «даже в те времена, когда у нас во власти было националистическое правительство». Вероятно, он имел ввиду не последние составы Совмина, при которых ударными темпами реализуются мероприятия в рамках новой волны «белорусизации».

"Ни один памятник — а их тысячи, даже в самой отдалённой деревеньке, ни одного памятника не найдёте, чтобы он не был ухожен», — заявил Лукашенко, выступая на форуме в присутствии президента России Владимира Путина.

«И ухаживают, в основном, за ними даже не молодёжь, а дети, — подчеркнул Лукашенко. — Со школьно возраста ми им прививаем любовь и человеческое отношение к тем, кто погиб на этой святой земле, защищая наше общее Отечество».

Лукашенко также обратил внимание на проблему доступа госагитпропа Белоруссии к российскому информационному пространству, посетовав на то, что одного белорусского гостелеканала, вещающего на Россию, мало. Руководитель постсоветской республики попросил у президента России «поддержки» в решении данной проблемы под предлогом «создания единого информационного пространства». При этом Лукашенко отметил, что в Белоруссии «живут пусть младшие, но ваши братья».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Белоруссии отказались от расследования фактаразрушения в Витебской области памятника на месте гибели героя Отечественной войны 1812 года генерал-майора Якова Кульнева. Вандалы не разыскивались, уголовное дело не возбуждалось, памятник не был признан историко-культурной ценностью.

Также в 2015 году власти Белоруссии совершили «акт вандализма», как посчитала белорусская общественность, в отношении памятника Александру Пушкину в Могилёве. Обезображенный памятник, подаренный российским фондом, до сих пор стоит в белорусском областном центре.

ИА REGNUM и ряд других СМИ освещали «войну памятников» и «войну с памятниками» в постсоветской республике, руководство которой проводит политику «белорусизации», эксплуатируя старые и создавая новые националистические мифы.