Ла-Пас, 8 июня, 2016, 22:34 — ИА Регнум. На своей странице в социальной сети Twitter президент Боливии сравнил Генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро с испанским конкистадором Диего де Альмагро (1475−1538)."Альмагро времен испанского вторжения вернулся, чтобы стать Альмагро американского имперского вмешательства», написал Эво Моралес.

Кукрыниксы. «Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

По мнению боливийского президента, ОАГ всегда была орудием господства капиталистической системы, вместо того, чтобы служить воле народа. Эво Моралес призвал Луиса Альмагро решить быть ли Организации американских государств министерством колоний империи или защищать права стран региона. При этом, президент Боливии еще раз заявил о поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, комментирует ABI.

В свою очередь, вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, комментируя развитие морского спора и спора за реку Силала между Чили и Боливией, отметил, что его страна действует на международной арене на основе исторической, политической и идеологической правды. А это дает возможность защитить свой суверенитет и справедливость. «Мы устали от грабежей. Мы — нация, которая защищает свою собственность. Живем в XXI веке, где есть международное право и демократические правила, которые не разрешают кражи и грабеж. В цивилизованном обществе должен быть диалог и мирное сосуществование», — подчеркнул Альваро Гарсиа Линера.