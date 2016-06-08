Бразилиа, 8 июня, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Тридцать бразильских сенаторов готовы выступить против продолжения процедуры импичмента и отстранения Дилмы Руссефф от власти. Об этом заявил сенатор от партии Бразильского демократического движения Роберто Реквиао в интервью Brasill 247.

Рембрант. Заговор Клавдия Цивилиса. 1661

Роберто Реквиао сообщил журналистам, что вчера на ужине с тридцатью сенаторами обсуждалась ситуация в стране, и его коллеги «в шоке от происходящего» и настроены против отставки Дилмы Руссефф. Отметим, что для отмены решения об отстранении президента от власти нужно всего 27 голосов, комментирует Prensa Latina

Кроме этого, парламентарии от Партии трудящихся настаивают на проведении прямых президентских выборов, а также дают резко отрицательные оценки тому, что происходит сейчас в Бразилии, сообщает Folha de Sao Paulo.

В настоящий момент, в Бразилии продолжается процедура импичмента Дилмы Руссефф. Как сообщает Globo, 6 июня с.г. специальная комиссия верхней палаты парламента Бразилии одобрила график рассмотрения вопроса об отставке Дилмы Руссефф. Окончательное голосование состоится в августе, в дни Олимпиады.