Москва, 8 июня, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что цена на газ для Украины во II квартале 2016 года составляет $177 за тысячу кубометров. Об этом Новак заявил журналистам сегодня, 8 июня.

Газовая конфорка

Новак считает, что цена в $177 за тысячу кубометров во втором квартале 2016 года для Украины «абсолютно комфортна и без скидок» и в полной мере соответствует рыночной ситуации.

Также российский министр отметил, что Украина пытается получить кредиты на закупку российского газа. «И насколько мы понимаем, если будут деньги — значит они готовы закупать. А если этих средств пока не изыскано, можно вести любые диалоги, вбрасывать информацию в СМИ и так далее», — подчеркнул Новак.