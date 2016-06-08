Лима, 8 июня, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Подсчет избирательных бюллетеней в Перу вступил в завершающую стадию. Подсчитано 99, 088 процента голосов. Разница между кандидатами минимальна и составляет 0,33 процента. По-прежнему, лидирует Педро Пабло Кучински.

Mark Rowland Перуанец играет на чаранго. Гора Кристо-Бланко, Куско, Перу

«Волнующий подсчет вступил в заключительную стадию с ожиданием подтверждения твердой победы Педро Пабло Кучинского… Процесс подсчета полностью завершится не позднее, чем к выходным дни, включая проверку сомнительных бюллетеней», пишет Prensa Latina. Отмечается, что соратники Педро Пабло Кучински уже рассматривают кандидатуры в правительство. Отметим, что оба кандидата отрицают подтасовку результатов.

Ранее, глава Национального офиса избирательных процессов Мариано Кучо заявил, что из-за рубежа поступила треть бюллетеней, остальные ожидаются в четверг, комментирует Pagina 12.