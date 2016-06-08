Севастополь, 8 июня, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Бывший замдиректора музея-панорамы «Сталинградская битва» будет руководить федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя». Об этом сообщает официальный сайт министерства культуры РФ.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Согласно приказу Минкультуры России, Николай Мусиенко приступит к работе с 8 июня 2016 года. Предыдущий директор — Александр Рудометов — уволился с 7 июня 2016 года по собственному желанию. Рудометов возглавлял музей обороны с 2006 года.

«Александр Александрович (Рудометов) проделал огромную работу. Думаю, что он останется в коллективе музея в статусе не меньше советника директора», — сказал журналистам 8 июня в Севастополе замминистра культуры РФ Владимир Аристархов.

6 июня Рудометов сообщил журналистам, что территория Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя выросла в шесть раз после приобретения учреждением федерального статуса. «По итогам кадастрирования территория государственного музея стала больше. Если раньше у нас было 6,6 га, то сейчас 39,5 га», — сказал Рудометов.

Главными объектами музея являются панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

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1 августа было объявлено, что президент РФ Владимир Путин принял решение включить памятники и территории Национального заповедника «Херсонес Таврический» и «Национального музея героической обороны и освобождения Севастополя» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно об увольнении Ларисы Седиковой с поста генерального директора государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Седикова также написала заявление об увольнении «по собственному желанию».