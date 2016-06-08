Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 21:45 — ИА Регнум. В мае 2016 года авторынок продолжил своё падение, и продажи за месяц сократились на 14,5% (апрель — 8,5%), сообщают аналитики Ассоциации европейского бизнеса. Как считают эксперты, значительное ухудшение результата закономерно связано с сезонными майскими праздниками.

lada.ru Лидерство на российском авторынке в мае сохраняет отечественный «АвтоВАЗ»

«Потенциальные покупатели просто разъехались по дачам и отпускам», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников. По его словам, рассматривать период как показательный не стоит, однако и радоваться тоже нечему — отрицательный тренд всё равно налицо, и есть все основания полагать, что он сохранится до конца года.

Дилеры в это время уверены, что «давление на рынок оказывают в наибольшей степени снижение покупательской способности и растущие цены на автомобили. Динамика премиум-брендов уже не столь сильно выбивается из общей картины, поскольку для них можно говорить об эффекте высокой базы прошлого года. Еще один важный тренд: на падающем рынке покупатели делают выбор в пользу крупных и надежных дилеров», — считает Мария Малинская, директор дилерского центра Toyota Lexus Ясенево, ГК РОЛЬФ

Незначительные колебания в процентах не играют большой роли для общей характеристики рынка: важно одно — рынок на спаде, и в ближайшие месяцы позитива ждать не придётся. Такое мнение высказал экономист, независимый автомобильный эксперт Валерий Быков. «Не стоит ждать чуда от российского авторынка. Пока ситуация не стабилизируется на глобальном уровне, положительных показателей не будет. Даже господдержка не сможет поддержать падающий рынок, пока экономика не восстановится после кризиса», — комментирует эксперт.

«Что касается перспектив, лето, очевидно, тоже будет в красной зоне, поскольку люди для отвлечения от кризиса потратят деньги, скорее, на отпуск, нежели на автомобиль», — считает Илья Огородников. С осени же, когда в полную силу развернутся новинки рынка вроде Kaptur и Creta, возможно улучшение ситуации. Кроме того, к концу года Hyundai планирует запустить и второе поколение бестселлера Solaris. Собственно, большинство автопроизводителей уже «списали» нынешний год в убытки и сейчас готовятся уже к 2017-му.

Лидерство на российском авторынке в мае сохраняет отечественный «АвтоВАЗ» — в мае было продано 20 597 машин Lada, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Второе место по объему продаж занимает KIA — 11 997 машин (-3% по сравнению с прошлым годом. На третьей позиции южнокорейский бренд Hyundai — 10 603 реализованных автомобилей (-22%).