Берлин, 8 июня, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель повторно призвала к ускорению подписания Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) между США и ЕС, передает Daily Mail.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Во время своего апрельского визита в Германию президент США Барак Обама объявил о том, что «настало время» для TTIP. Он предупредил, что если переговоры действительно не завершатся в этом году, то сделка может быть отложена на более поздний срок из-за политических изменений в США и Европе. Под последними имеются ввиду усиление правых партий в ЕС и возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Меркель заявила, что ее Христианско-демократический союз твердо поддерживает договор. «Мы убеждены в том, что должны быстро двигаться вперед», — добавила она.

Торговое соглашение между Европой и Соединенными Штатами с подозрением воспринимается многими политиками и журналистами в Германии и других странах ЕС. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), недавно признал ошибочным попытку Меркель оказать давление с целью завершения переговоров до конца 2016 года.