Минск, 8 июня, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пожаловался президенту Белоруссии Александру Лукашенко на то, что мало спит. Обрывок разговора лидеров двух стран стал достоянием общественности из-за невыключенных микрофонов перед началом протокольной съемки. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает Life.

kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин. Минск, 8 июня 2016 года

Перед началом протокольной съемки Лукашенко поинтересовался у Путина, все ли у него нормально. Российский лидер ответил, что да, только спит он мало.

«Позавчера спал четыре часа, вчера — пять. Лёг в три, встал в восемь», — сказал российский президент. Лукашенко отметил, что это, конечно, мало. Лидеры двух стран не знали, что их разговор записывается.

Напомним, президент Путин находится в Минске с официальным визитом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что из-за очень плотного графика Путину очень часто приходится работать после полуночи и проводить совещания.