Севастополь, 8 июня, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Генеральный директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Лариса Седикова написала заявление об увольнении с должности. Об этом 8 июня в Севастополе заявил замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexxx Malev Национальный заповедник «Херсонес Таврический». Севастополь

«Лариса Васильевна Седикова написала заявление об уходе. Мы активно подыскиваем кандидата на ее место, пока достойного не нашли», — сказал Аристархов.

При этом, он высказал пожелание, чтобы Седикова осталась в коллективе в должности заместителя директора по науке.

«Спасибо ей за то, что она взяла на себя тяжкий груз, когда в ситуации неопределенности приняла бразды правления. Она очень много сделала за этот год. Уверен, что она останется в команде», — отметил Аристархов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2015 года президент РФ Владимир Путин принял решение включить памятники и территории национального заповедника «Херсонес Таврический» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

6 августа губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал распоряжение о назначении на должность врио директора «Херсонеса Таврического» бывшего зама по науке Ларисы Седиковой.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал это решение губернатора взвешенным, «потому что был выбран человек из коллектива».

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