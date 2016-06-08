Мурманск, 8 июня, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Вынесен приговор бывшим должностным лицам Государственного учреждения «Управление капитального строительства Северного флота» (далее — УКС СФ): начальнику полковнику запаса Константину Бакучаве, главному инженеру — заместителю начальника подполковнику запаса Владимиру Пригорницкому, начальнику 42 инспекции технического надзора подполковнику запаса Олегу Федченко, а также руководителям ООО «Интеллектуальные комплексные системы» (далее — ООО «ИКС») Сергею Коротченко и Сергею Попову. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Alan Levine Кирпич

Следствием и судом установлено, что в период с марта 2008 года по декабрь 2009 года в Североморске Мурманской области организованная группа в составе Бокучавы, Пригорницкого, Федченко, а также генерального директора ЗАО «Балтмонтажпроект» Якунина путем обмана должностных лиц ФГУ «Управление Северного флота» похитила 38 миллионов рублей, выделенных на капитальное строительство жилых домов для военнослужащих в Северодвинске Архангельской области.

Кроме того, с августа 2008 года по июль 2011 года в поселке Росляково и городе Североморске Мурманской области Коротченко, Попова и Федченко путем обмана должностных лиц «УКС СФ» и ФГУ «Управление Северного флота» похитили бюджетные денежные средства, выделенные по федеральной целевой программе «Реструктуризация запасов ракет боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение их системы хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние», в сумме более 133 миллионов рублей.

Североморским гарнизонным военным судом Бокучаве, с учетом его активного способствования расследованию, добровольного возмещения части имущественного вреда, а также наличия государственных наград, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, Пригорницкому и Федченко, каждому в отдельности — в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Коротченко и Попову — в виде лишения свободы на срок 6 лет и 4 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Выделенное в отдельное производство уголовное дело в отношении Якунина ранее рассмотрено Североморским районным судом Мурманской области, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.