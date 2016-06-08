Казань, 8 июня, 2016, 21:17 — ИА Регнум. С самого начала четвёртого матча ЦСКА на полную включил свою оборону, так что за первые пять минут хозяева набрали всего два очка. В конце первой четверти УНИКС в нападении помаленьку разыгрался, но всё равно продолжал отпускать армейцев вперёд, что привело в конце четверти к счёту 11:25. Вторая четверть прошла ровно, но армейцы добавили ещё два очка разницы. После перерыва УНИКС продолжал боролся, а армейцы, имея по ходу матча +21, подуспокоились и подпустили хозяев в конце третьей четверти на десять очков. Четвёртая четверть началась в острой борьбе, в которой уже за две с половиной минуты казанцы выбрали лимит командных замечаний. Активность УНИКСа в обороне поддержал появившийся после перерыва Артурас Милакнис своими трёхочковыми, а он их забросил 7 в 11-ти попытках, чем сократил отставание хозяев до пяти очков. Но только до ответной атаки армейцев. На отметке семи очков равновесие колебалось до конца матча, а концовка осталась всё-таки за ЦСКА, который победил 81:74. Победив в четвёртом матче финальной серии, армейцы добавили к титулу победителя Евролиги ещё и победу в чемпионате России.

cskabasket.com Игроки ЦСКА (Москва)

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) 74:81 (11:25, 15:17, 19:16, 29:23), счёт в серии 1:3.

Розыгрыш Единой Лиги ВТБ завершён. ЦСКА победитель, второй УНИКС, третий «Зенит» из Санкт-Петербурга.