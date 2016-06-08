Минск, 8 июня, 2016, 21:00 — ИА Регнум.



kremlin.ru Во время посещения выставки «Белагро-2016»

Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 8 июня посетили в Минске выставку «Белагро-2016», ознакомившись с достижениями народного хозяйства постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Путин и Лукашенко осмотрели экспозиции Минздрава и Минпрома Белоруссии, прокатились на автобусе «МАЗ» и осмотрели стенды машиностроительных предприятий. Во время посещения стенда белорусского госконцерна «Беллегпром» президенту России была подарена льняная рубаха — вышиванка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году власти Белоруссии активно проводили политику «белорусизации», уничтожая русскоязычную топонимику и насаждая националистические мифы и символы. Одним из таковых стала позаимствованная белорусскими националистами у украинских соседей и партнёров идея вышиванки — вышитой орнаментом домотканой рубахи, которая в бюджетном исполнении производится в виде нанесения печати на футболку.