Ставрополь, 8 июня, 2016, 20:41 — ИА Регнум.



Архип Куинджи. Снежные вершины гор. Кавказ. 1890-1895

Субъекты Северного Кавказа должны готовить собственных национальных инвесторов. Об этом заявил в Ессентуках вице-премьер РФ Александр Хлопонин на расширенном заседании коллегии Минкавказа РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«В каждом субъекте должны поддерживать «своего» инвестора», — сказал Хлопонин.

Он сообщил, что согласно госпрограмме развития СКФО, до 2025 года объем инвестиций в основной капитал на Северном Кавказе должен увеличиться в 2,5 раза.

На данный момент в СФКО утверждено 63 «якорных» проекта в сфере промышленности и АПК.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов добавил, что на Северном Кавказе реализуются проекты, которые имеют не региональное, а федеральное значение. К таким проектам он отнес создание медкластера в Кавминводах, возобновление добычи вольфрамо-молибденового Тырныаузского месторождения и строительство всесоюзного туристическо-рекреационного курорта «Ведучи» в Чеченской Республике.

Также в этом году планируется внести в Государственную думу проект федерального закона о Кавминводах.

Для развития реального сектора экономики необходимо также использовать научный потенциал региона, считает Гаджимет Сафаралиев, депутат Государственной думы РФ. По его мнению, на территории СКФО необходимо создать отделение Российской Академии Наук.