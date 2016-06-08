Ставрополь, 8 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум.



Архип Куинджи. Горы. 1895

В ряде территорий Северного Кавказа, особенно в отдаленных селах, до сих пор остро стоит вопрос с безработицей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэкономразвития Ставропольского края, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Хлопонин в Ессентуках на расширенном заседании коллегии Минкавказа.

«В январе 2010 года количество зарегистрированных безработных составляло 468 тысяч человек. Сегодня этот показатель 168 тыс. человек, то есть уровень безработицы сократился почти в 3 раза (показатель в 2,8). Это в целом по СКФО, но есть территории, где вопрос с безработицей еще стоит остро», — сказал Хлопонин.

Он также добавил, что проблема трех-четырех сменного обучения в школах на Северном Кавказе решена полностью. Сейчас ведется работа по ликвидации двухсменного образования: «С 2013 года, в рамках первого этапа реализации госпрограммы развития СКФО, построено 43 школы и детских сада».

С 2017 года вице-премьер РФ считает необходимым заняться вопросами развития реального сектора экономики и привлечению инвестиций.