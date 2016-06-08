Москва, 8 июня, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Вторые премьеры театров Москвы будут финансироваться по заявке, заявил на заседании совета художественных руководителей театров и концертных организаций руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. По его словам, рассматривать заявки будут специалисты совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вопрос, который сегодня обсуждался и который является первой серьезной задачей для Совета — необходимость посмотреть и определиться, какие заявки на новые театральные проекты и постановки получат поддержку и бюджетное финансирование, исходя из тех средств, который на это выделяются департаментом. Вопрос касается в первую очередь оценки творческого потенциала специалистами и профессиональным сообществом», — отметил Кибовский.

Глава департамента пояснил, что ранее каждый театр должен был подавать по две обязательной заявки на премьеры. С 2016 года данная процедура не обязательна.

Он также сообщил, что в совете худруков театров будут готовить предложения по развитию приоритетных направлений в сфере театрального и исполнительского искусства в городе, а также рекомендации по кадровым вопросам и по вопросам взаимодействия с творческими организациями.

Напомним, в Москве с 26 на 27 марта 2016 года прошла акция «Ночь в театре». Выступления и показы проходили в двух зонах московского Центрального Манежа: на Главной сцене и в «театральном лектории».